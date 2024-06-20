Розпалював релігійну ворожнечу: у Черкасах повідомили про підозру священнослужителю

Тепер священнику загрожує штраф або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

У Черкасах правоохоронці повідомили про підозру одному із очільників осередку УПЦ в Черкаській області за фактом розпалювання ним релігійної ворожнечі та ненависті, а також образи почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, священнослужитель всупереч Конституції України та Законів України в частині заборони проповідування ворожнечі, нетерпимості до віруючих інших релігійних організацій, будучи службовою особою, здійснив умисні, публічні висловлювання, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, а також образу почуттів громадян у звʼязку з їхніми релігійними переконаннями.

Вказані дії зловмисника зафіксовано на відеозапис, який у подальшому розміщений на різних відкритих інтернет ресурсах.

Тепер йому загрожує покарання у виді штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

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