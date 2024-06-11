Это вопрос выживания, — Даниил Гетманцев о налогообложении и аккумулировании денег для армии

По словам Гетманцева, невозможно решить проблему, если не трогать основные налоги.

Источник фото: Даниил Гетманцев

Налогообложение и аккумулирование денег для армии – это вопрос выживания. Об этом сообщил Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Как отметил депутат, Украина обеспечена международной помощью, это покрывает невоенные расходы до конца года. И все наши невоенные расходы расписаны с этой помощью. И ее нам достаточно, потому в этом плане мы чувствуем себя уверенно.

Однако финансирование армии осуществляется за счет собственных поступлений и здесь есть определенное недофинансирование.

Как отметил политик, сейчас Кабмин ищет дополнительные источники финансирования.

«Какое решение предложит нам Кабинет Министров – давайте подождем и посмотрим», – сказал депутат.

По словам Гетманцева, невозможно решить проблему такого масштаба, если не трогать основные налоги.

«Но опять же точное лидерство в этом вопросе должно быть за Кабинетом Министров и мы должны дождаться предложения», - подчеркнул он.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Федор Вениславский ответил, будет ли введено экономическое бронирование от мобилизации.

Недавно Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отметил, что сможет дать ответ на вопрос, поддерживает ли он инициативу экономического бронирования от мобилизации только после того, как увидит конкретный механизм реализации.

По словам спикера парламента, довольно часто «по красивому пафосному названию у нас теряется какая-то логика тех или иных процессов».

«У меня есть большие сомнения, потому что я знаю, что очень мало стран, где бы это сработало», - сказал он.

Отметим, что в свою очередь Даниил Гетманцев заявил, что правила экономического бронирования могут появиться в законопроекте 11084 о создании в Украине «клуба белого бизнеса». Основные критерии попадания в такой «клуб» — это уровень уплаты налогов и уровень заработной платы, который предприниматель платит своим работникам. Как соотносятся предложения разных комитетов между собой – пока неизвестно.

В то же время народный депутат от фракции «Слуга народа», глава Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха считает, что за бронирование сотрудников от мобилизации должен отвечать работодатель, а путь через постановления «морально и технически устарел».

«Есть решение, о котором вы все давно знаете. Оно довольно простое. За бронирование сотрудников должен отвечать работодатель. Кого считает нужным забронировать — за это платит 20 000 гривен военного сбора в месяц», - написал Глава экономического комитета Рады.

Депутат считает, что бизнес должен сам решать, кто из сотрудников является стратегическим.

«Украинскому бизнесу все равно нужно бронирование, потому что он должен работать. Не будет бизнеса с его налогами — не будет за что будет содержать наших защитников. Вот такая может кому-то неприятная, но очевидная правда», – отметил он.

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