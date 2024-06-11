Урсула фон дер Ляен сообщила, когда Евросоюз начнет переговоры о вступлении Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что проводимые Украиной реформы приводят ее еще ближе к Европейскому Союзу.

Переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз должны начаться еще до конца июня. Об этом во вторник, 11 июня, в Берлине на конференции по вопросам восстановления Украины заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

«Украина выполнила все шаги, которые мы (Европейская комиссия – ред) сформулировали. Поэтому мы верим, что Европейский Союз должен начать переговоры по вступлению уже до конца этого месяца», - сказала она.

Также фон дер Ляен подчеркнула, что проводимые Украиной реформы являются основой для того, чтобы сделать Украину «привлекательной площадкой для инвестиций, для бизнеса», равно как и приводит ее еще ближе к Европейскому Союзу.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия поддержала начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Также председатель Европарламента пообещала поддержку Украине на пути к вступлению в ЕС.

Еще известно, что чиновники Евросоюза хотят начать формальные переговоры о вступлении Украины не позднее 25 июня.

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