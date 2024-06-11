Германия передаст Украине третью систему Patriot и установки IRIS-T, — Олаф Шольц

Канцлер Германии: Важнейшая потребность Украины — это боеприпасы и оружие, особенно ПВО.

Германия передаст Украине третью систему Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракеты и боеприпасы. Об этом сказал канцлер Германии Олаф Шольц на церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине.

«Важнейшая потребность Украины сейчас – это боеприпасы и оружие, особенно ПВО. Поэтому в ближайшие недели и месяцы мы поставим в Украину третью систему Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракеты и боеприпасы», — подчеркнул Шольц.

Он обратился к международному сообществу с призывом поддержать германскую инициативу по увеличению состоятельности украинского ПВО «всем, чем можно».

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время Конференции по восстановлению Украины, которая 11 июня началась в Германии, планирует заключить договоры на миллиарды евро, которые, в частности, пойдут в поддержку украинского ОПК и энергетики.

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