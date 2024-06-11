Конференция по восстановлению в Берлине: Зеленский о честном мире, ПВО и энергетике

Главное из выступления Президента на Конференции в Берлине.

Президент Украины Владимир Зеленский на Конференции по восстановлению Украины в Берлине заявил, что украинцы за более чем два года этой войны доказали, что способны выбивать оккупанта с нашей территории и выиграли для Украины Черное море.

По словам Зеленского, пока россию не лишат возможности терроризировать Украину, у путина не будет настоящего интереса искать честный мир.

Также Президент на Конференции по восстановлению Украины в Берлине сообщил, что:

идет работа сейчас над тем, чтобы обеспечить больше ПВО, и Украина уже видит, как и когда сможет доставить новые системы.

нужно реализовать быстрое и недорогое восстановление всех энергообъектов, которые можно сейчас восстановить до зимы. Украина знает, как это обеспечить.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина выполнила все, что требовалось для открытия переговоров с ЕС. В июне должны начаться переговоры.

Кроме того, Президент сообщил, что Украина планирует заключить договоры на миллиарды евро, которые, в частности, пойдут в поддержку украинского ОПК и энергетики.

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