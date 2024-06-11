Из Конференции по восстановлению Украина выйдет с договоренностями на миллиарды евро — Зеленский

Деньги, которые страна планирует получить, будут направлены на поддержку украинского ОПК и энергетики.

Фото: armyinform.com.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время Конференции по восстановлению Украины, которая 11 июня началась в Германии, планирует заключить договоры на миллиарды евро, которые, в частности, пойдут в поддержку украинского ОПК и энергетики.

«С этой конференции мы выйдем с договоренностями на миллиарды евро и для нашей обороны, по производству военной техники и оружия, и для нашей энергетики, для развития новой и более современной энергетики, и для нашей социальной жизни, это касается образования в общинах, строительства жилья , поставка медицинского оборудования», - сказал Президент.

Ранее Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Конференции по восстановлению.

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