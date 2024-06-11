Илон Маск заявил, что запретит использовать в своих компаниях гаджеты Apple с интегрированным ИИ

Маск не доволен тем, что компания Apple может интегрировать искусственный интеллект OpenAI в свою операционную систему.

Илон Маск пригрозил своим работникам запретить пользоваться iPhone, если Apple интегрирует искусственный интеллект OpenAI в свою операционную систему по соображениям безопасности.

"Если Apple интегрирует OpenAI на уровне ОС, то устройства Apple будут запрещены в моих компаниях. Это недопустимое нарушение безопасности. А посетителям придется оставлять свои устройства Apple на входе, где они будут храниться в клетке Фарадея", – написал Маск в соцсети Х (Твиттер) ).

Ранее стало известно, что корпорация Apple подписала соглашение об интеграции ChatGPT от OpenAI в операционную систему iPhone.

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