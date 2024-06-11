Ілон Маск заявив, що заборонить використовувати у своїх компаніях ґаджети Apple з інтегрованим ШІ

Маск не задоволений тим, що компанія Apple може інтегрувати штучний інтелект OpenAI у свою операційну систему.

Ілон Маск пригрозив своїм працівникам заборонити користуватися iPhone, якщо Apple інтегрує штучний інтелект OpenAI у свою операційну систему з міркувань безпеки.

"Якщо Apple інтегрує OpenAI на рівні ОС, то пристрої Apple будуть заборонені в моїх компаніях. Це неприпустиме порушення безпеки. А відвідувачам доведеться залишати свої пристрої Apple на вході, де вони будуть зберігатися в клітці Фарадея", – написав Маск у соцмережі Х (Твіттер).

Раніше стало відомо, що корпорація Apple підписала угоду щодо інтеграції ChatGPT від OpenAI в операційну систему iPhone.

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