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За правилами якого судочинства розглядається спір про стягнення безвідсоткової фінансової допомоги: постанова КЦС ВС

12:05, 11 червня 2024
КЦС ВС розглянув справу за позовом про стягнення безвідсоткової фінансової допомоги.
За правилами якого судочинства розглядається спір про стягнення безвідсоткової фінансової допомоги: постанова КЦС ВС
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Отримання фізичною особою безвідсоткової фінансової допомоги з метою організації нею підприємницької діяльності не свідчить про укладення договору про надання учаснику пілотного проєкту безвідсоткової фінансової допомоги на поворотній основі для організації підприємницької діяльності між суб’єктами господарювання – юридичною особою та фізичною особою, що зареєстрована на час його укладення як підприємець. Такий договір не є господарським, а правовідносини щодо невиконання умов цього договору є цивільно-правовими.

Такий висновок зробив Верховний Суд у складі колегії Другої судової палати Касаційного цивільного суду у справі № 551/13/23 (провадження № 61-15589св23) від 2 травня 2024 року за позовом про стягнення безвідсоткової фінансової допомоги.

Обласний центр зайнятості, його філія та управління соціального захисту населення уклали з відповідачкою договір про надання їй, як учаснику пілотного проєкту, безвідсоткової фінансової допомоги на поворотній основі для організації підприємницької діяльності. Позивачка перерахувала кошти відповідачці, проте не повернула надану їй безвідсоткову фінансову допомогу.

Суд першої інстанції задовольнив позов, оскільки відповідачка не виконала умови договору.

Апеляційний суд скасував попереднє рішення, закрив провадження у справі. Вказав, що відповідачка отримала безвідсоткову фінансову допомогу на поворотній основі для організації підприємницької діяльності; вона отримувала кошти як суб’єкт підприємницької діяльності та зобов’язана була їх повернути під час здійснення господарської діяльності. За таких обставин спір у цій справі повинен розглядатися в порядку господарського судочинства.

КЦС ВС скасував постанову апеляційного суду, передав справу до суду апеляційної інстанції для продовження розгляду, зробивши такі правові висновки.

У справі, що переглядалася, відповідно до договору відповідачка набула право на отримання безвідсоткової фінансової допомоги на поворотній основі для організації підприємницької діяльності. Фінансова допомога надається після державної реєстрації відповідачки як ФОП. Позивачка в той же день зареєструвалась як суб’єкт підприємницької діяльності та здійснювала підприємницьку діяльність до травня 2021 року.

Апеляційний суд не врахував, що договір про надання учаснику пілотного проєкту безвідсоткової фінансової допомоги на поворотній основі для організації підприємницької діяльності укладено з відповідачкою як із фізичною особою (учасником пілотного проєкту), а не як із суб’єктом підприємницької діяльності. Саме цей договір став підставою для виникнення у сторін зобов’язань, зокрема в позивачки – перераховувати кошти шляхом оплати витрат на закупівлю передбачених бізнес-планом відповідачки обладнання для організації її підприємницької діяльності, а у відповідачки – повернути сплачені кошти під час здійснення своєї господарської діяльності, з метою організації якої надавалась безвідсоткова фінансова допомога. Отже, відповідний договір не може бути кваліфікований як господарський.

Таким чином, апеляційний суд помилково застосував до спірних правовідносин п. 1 ч. 1 ст. 20 ГПК України та необґрунтовано вважав, що спір, який виник між сторонами, є господарсько-правовим.

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