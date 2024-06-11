В Укренерго скоригували графіки відключення світла на 11 червня

Графіки погодинних відключень у вівторок через відсутність економії продовжено до 23:00.

Джерело фото: Суспільне Рівне

11 червня в Укренерго скоригували графіки погодинних відключень.

«Увага! Сьогодні, 11 червня, термін застосування графіків погодинних відключень (ГПВ) по всій території України подовжений – обмеження будуть діяти з 14:00 до 23:00», - повідомили в Укренерго.

Причина – споживання у спеку продовжує зростати і показує відсутність економії.

Як відомо, 10 червня в НЕК «Укренерго» повідомляли, що у вівторок графіки погодинних відключень будуть діяти по всій території України з 14:00 до 19:00.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що за інформацією ДТЕК, у Київській області фіксують аварійні відключення світла через грозу.

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