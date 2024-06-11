Україна експортує надлишкову електроенергію до ЄС і так докладається до енергетичної безпеки ЄС – Олаф Шольц

Відновлення України несе користь усім залученим заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

У енергетичній сфері Україна вже є частиною ЄС. Про це під час Конференції з відновлення (Ukraine Recovery Conference 2024), яка проходить у Берліні 11-12 червня, заявив Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц.

«З того часу, як ми з’єднали наші мережі у березні 2022 року, Україна експортує надлишкову електроенергію в ЄС, і таким чином докладається до нашої енергетичної безпеки.

І це те, що стосується частини відновлення країни загалом – воно несе користь усім залученим» - зазначив Олаф Шольц.

«Ми відбудуємо Україну сильнішою, міцнішою, ніж вона була до того», пообіцяв він.

Також за його словами, українці, які зараз проживають за кордоном, у майбутньому стануть частиною відбудови України.

Автор: Наталя Мамченко

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