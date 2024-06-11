Украина экспортирует избыточную электроэнергию в ЕС и так прилагается к энергетической безопасности ЕС – Олаф Шольц

Восстановление Украины несет пользу всем привлеченным заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

В энергетической сфере Украина уже является частью ЕС. Об этом на проходящей в Берлине 11-12 июня во время Конференции по восстановлению (Ukraine Recovery Conference 2024) заявил Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

«С тех пор, как мы соединили наши сети в марте 2022 года, Украина экспортирует избыточную электроэнергию в ЕС, и таким образом прилагается к нашей энергетической безопасности.

И это то, что касается части восстановления страны в целом – оно несет пользу всем привлеченным», - отметил Олаф Шольц.

«Мы отстроим Украину сильнее, крепче, чем она была до того», пообещал он.

Также, по его словам, украинцы, которые сейчас проживают за границей, в будущем станут частью восстановления Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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