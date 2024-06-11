Проверка военно-учетных документов при мобилизации: в ТЦК сообщили все особенности

Право на проверку военно-учетного документа у резервистов и военнообязанных при мобилизации предоставляется представителям территориального центра комплектования и социальной поддержки, уполномоченным вручать повестки.

Фото: focus.ua

Харьковский ОТЦК и СП напомнил об особенностях проверки военно-учетных документов во время мобилизации.

18 мая вступил в силу закон о мобилизации №3633-IX (законопроект 10449 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета.

В период проведения мобилизации (кроме целевой) уполномоченные представители территориального центра комплектования и социальной поддержки или полицейские, а также представители Госпогранслужбы вправе потребовать у граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетный документ (военно-учетный документ в электронной форме) вместе с документом, удостоверяющим личность.

Право на проверку военно-учетного документа (военноучетного документа в электронной форме) у резервистов и военнообязанных при мобилизации предоставляется представителям территориального центра комплектования и социальной поддержки, уполномоченным вручать повестки.

Проверка военно-учетного документа (военно-учетного документа в электронной форме) у граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет может осуществляться:

в пограничной полосе,

контролируемом приграничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины - представителями органов охраны государственной границы или их структурных подразделений Госпогранслужбы;

по месту жительства, работы, учебы, в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей, на пунктах пропуска (блок-постах) - уполномоченными представителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки или полицейскими.

В ходе проверки документов проверяется принадлежность граждан по воинской обязанности, сверяются их персональные данные, данные военно-учетного документа по военно-учетным данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов (территориального центра комплектования и социальной поддержки).

С данной целью представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки, органов охраны государственной границы или их структурных подразделений Госпогранслужбы и полицейские могут использовать технические приборы, средства и специализированное программное обеспечение с доступом к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов.

В случае установления, что гражданин нарушает правила военного учета, определенные Порядком организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2022 г. № 1487 (Официальный вестник Украины, 2023 г., № 5 , ст. 409), или Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", выявление разногласий военно-учетного документа с военно-учетными данными Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов старший группы оповещения предлагает резервисту или военнообязанному (кроме резервистов) и военнообязанных СБУ и разведывательных органов) проследовать в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки для взятия на военный учет, прохождение медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе, уточнения своих персональных данных, данных военно-учетного документа по военно-учетными данными Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов. С указанной целью гражданину оформляется и вручается повестка.

В случае отказа проследовать в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки полицейский, который входит в состав группы оповещения, проводит административное задержание и доставку гражданина в такой центр на основании статей 261 и 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, какие наказания предусмотрены за нарушение военного учета и закона о мобилизации

Также сообщалось, что Данные о неуплаченном уклонистом штрафе и открытом исполнительном производстве будут отображаться в Реестре «Оберег».

Добавим, ТЦК без полиции не может задерживать и доставлять граждан в ТЦК, а полиция без ТЦК – не может вручать повестки.

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