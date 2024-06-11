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В ВАКС прокомментировали изъятие мобильных телефонов как вещественных доказательств в «беловоротничковых» преступлениях

14:32, 11 июня 2024
Относительно недостатков законодательства, регулирующих институт временно изъятого имущества, судья отметила отсутствие у правоприменителей единого мнения об алгоритме его применения и его правовой природе в целом.
В ВАКС прокомментировали изъятие мобильных телефонов как вещественных доказательств в «беловоротничковых» преступлениях
Иллюстрационное изображение: unba.org.ua
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Судья ВАКС Екатерина Сикора на VII Киевском полилоге «Украинская антикоррупционная правовая платформа: обеспечение права на справедливый суд», который прошел 7 июня в Верховном Суде, рассказала об основаниях изъятия и содержания мобильных телефонов в качестве вещественных доказательств.

Судья Антикорсуда отметила, что около 70-80% ходатайств об аресте изъятого по результатам обыска имущества касается именно ареста мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков и т.п. Это объясняется тем, что каждого следователя, осуществляющего досудебное расследование по «беловоротничковым» преступлениям и тому подобное, интересует в первую очередь мобильный телефон, поскольку именно в нем может храниться информация, необходимая для расследования уголовного производства.

«Вопрос обоснованности изъятия, необходимости дальнейшего содержания (ареста) мобильных телефонов, с одной стороны, очень практичен, а с другой – чувствителен как для владельца, так и для следователя. Для стороны обвинения это источник доказательства, который трудно переоценить. Для собственника – это не просто имущество, это главный способ социализации, и ограничение в пользовании им – это очень болезненное вмешательство уже не столько в имущественные права, сколько в личную, частную жизнь лица», – подчеркнула Екатерина Сикора.

Относительно недостатков законодательства, регулирующих институт временно изъятого имущества, судья отметила отсутствие у правоприменителей единого мнения об алгоритме его применения и его правовой природе в целом. Также акцентировала внимание на таких отдельных основаниях для извлечения мобильных телефонов, как необходимость проведения экспертизы и преодоления системы логической защиты.

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