У ВАКС прокоментували вилучення мобільних телефонів як речових доказів у «білокомірцевих» злочинах

Щодо недоліків законодавства, які регулюють інститут тимчасово вилученого майна, суддя зауважила на відсутності у правозастосовувачів єдиної думки про алгоритм його застосування та його правову природу в цілому.

Ілюстраційне зображення: unba.org.ua

Суддя ВАКС Катерина Сікора на VII Київському полілозі «Українська антикорупційна правова платформа: забезпечення права на справедливий суд», який пройшов 7 червня у Верховному Суді, розповіла про підстави вилучення і утримання мобільних телефонів як речових доказів.

Суддя Антикорсуду зазначила, що близько 70-80% клопотань про арешт вилученого за наслідками обшуку майна стосується саме арешту мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків тощо. Це пояснюється тим, що кожного слідчого, який здійснює досудове розслідування у «білокомірцевих» злочинах тощо, цікавить в першу чергу мобільний телефон, оскільки саме у ньому може зберігатися інформація, необхідна для розслідування кримінального провадження.

«Питання обґрунтованості вилучення, необхідності подальшого утримання (арешту) мобільних телефонів, з одного боку, дуже практичне, а з іншого – чутливе як для власника, так і для слідчого. Для сторони обвинувачення це джерело доказування, яке важко переоцінити. Для власника – це не просто майно, це головний спосіб соціалізації, і обмеження у користуванні ним – це дуже болюче втручання вже не стільки у майнові права, скільки в особисте, приватне життя особи», – підкреслила Катерина Сікора.

Щодо недоліків законодавства, які регулюють інститут тимчасово вилученого майна, суддя зауважила на відсутності у правозастосовувачів єдиної думки про алгоритм його застосування та його правову природу в цілому. Також акцентувала увагу на таких окремих підставах для вилучення мобільних телефонів як необхідність проведення експертизи та подолання системи логічного захисту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.