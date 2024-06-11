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У ВАКС прокоментували вилучення мобільних телефонів як речових доказів у «білокомірцевих» злочинах

14:32, 11 червня 2024
Щодо недоліків законодавства, які регулюють інститут тимчасово вилученого майна, суддя зауважила на відсутності у правозастосовувачів єдиної думки про алгоритм його застосування та його правову природу в цілому.
У ВАКС прокоментували вилучення мобільних телефонів як речових доказів у «білокомірцевих» злочинах
Ілюстраційне зображення: unba.org.ua
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Суддя ВАКС Катерина Сікора на VII Київському полілозі «Українська антикорупційна правова платформа: забезпечення права на справедливий суд», який пройшов 7 червня у Верховному Суді, розповіла про підстави вилучення і утримання мобільних телефонів як речових доказів.

Суддя Антикорсуду зазначила, що близько 70-80% клопотань про арешт вилученого за наслідками обшуку майна стосується саме арешту мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків тощо. Це пояснюється тим, що кожного слідчого, який здійснює досудове розслідування у «білокомірцевих» злочинах тощо, цікавить в першу чергу мобільний телефон, оскільки саме у ньому може зберігатися інформація, необхідна для розслідування кримінального провадження.

«Питання обґрунтованості вилучення, необхідності подальшого утримання (арешту) мобільних телефонів, з одного боку, дуже практичне, а з іншого – чутливе як для власника, так і для слідчого. Для сторони обвинувачення це джерело доказування, яке важко переоцінити. Для власника – це не просто майно, це головний спосіб соціалізації, і обмеження у користуванні ним – це дуже болюче втручання вже не стільки у майнові права, скільки в особисте, приватне життя особи», – підкреслила Катерина Сікора.

Щодо недоліків законодавства, які регулюють інститут тимчасово вилученого майна, суддя зауважила на відсутності у правозастосовувачів єдиної думки про алгоритм його застосування та його правову природу в цілому. Також акцентувала увагу на таких окремих підставах для вилучення мобільних телефонів як необхідність проведення експертизи та подолання системи логічного захисту.

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