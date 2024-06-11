В Укрэнерго скорректировали графики отключения света на 11 июня

Графики почасовых отключений во вторник из-за отсутствия экономии продлены до 23:00.

Источник фото: Общественное Ровно

11 июня в Укрэнерго скорректировали графики почасовых отключений.

«Внимание! Сегодня, 11 июня, срок применения графиков почасовых отключений (ГПВ) по всей территории Украины продлен – ограничения будут действовать с 14:00 до 23:00», - сообщили в Укрэнерго.

Причина – потребление в жару продолжает расти и показывает отсутствие экономии.

Как известно, 10 июня в НЭК «Укрэнерго» сообщали, что во вторник графики почасовых отключений будут действовать по всей территории Украины с 14:00 до 19:00.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что по информации ДТЭК, В Киевской области фиксируют аварийные отключения света из-за грозы.

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