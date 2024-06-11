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По правилам какого судопроизводства рассматривается спор о взыскании беспроцентной финансовой помощи: постановление КГС ВС

12:05, 11 июня 2024
КГС ВС рассмотрел дело по иску о взыскании беспроцентной финансовой помощи.
По правилам какого судопроизводства рассматривается спор о взыскании беспроцентной финансовой помощи: постановление КГС ВС
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Получение физическим лицом беспроцентной финансовой помощи с целью организации предпринимательской деятельности не свидетельствует о заключении договора о предоставлении участнику пилотного проекта беспроцентной финансовой помощи на возвратной основе для организации предпринимательской деятельности между субъектами хозяйствования – юридическим лицом и физическим лицом, зарегистрированным на время его заключения, как предприниматель. Такой договор не является хозяйственным, а правоотношения по невыполнению условий этого договора являются гражданско-правовыми.

Такой вывод сделал Верховный Суд в составе коллегии Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда по делу № 551/13/23 (производство № 61-15589св23) от 2 мая 2024 г. по иску о взыскании беспроцентной финансовой помощи.

Обласний центр зайнятості, його філія та управління соціального захисту населення уклали з відповідачкою договір про надання їй, як учаснику пілотного проєкту, безвідсоткової фінансової допомоги на поворотній основі для організації підприємницької діяльності. Позивачка перерахувала кошти відповідачці, проте не повернула надану їй безвідсоткову фінансову допомогу.

Суд першої інстанції задовольнив позов, оскільки відповідачка не виконала умови договору.

Апеляційний суд скасував попереднє рішення, закрив провадження у справі. Вказав, що відповідачка отримала безвідсоткову фінансову допомогу на поворотній основі для організації підприємницької діяльності; вона отримувала кошти як суб’єкт підприємницької діяльності та зобов’язана була їх повернути під час здійснення господарської діяльності. За таких обставин спір у цій справі повинен розглядатися в порядку господарського судочинства.

КЦС ВС скасував постанову апеляційного суду, передав справу до суду апеляційної інстанції для продовження розгляду, зробивши такі правові висновки.

У справі, що переглядалася, відповідно до договору відповідачка набула право на отримання безвідсоткової фінансової допомоги на поворотній основі для організації підприємницької діяльності. Фінансова допомога надається після державної реєстрації відповідачки як ФОП. Позивачка в той же день зареєструвалась як суб’єкт підприємницької діяльності та здійснювала підприємницьку діяльність до травня 2021 року.

Апеляційний суд не врахував, що договір про надання учаснику пілотного проєкту безвідсоткової фінансової допомоги на поворотній основі для організації підприємницької діяльності укладено з відповідачкою як із фізичною особою (учасником пілотного проєкту), а не як із суб’єктом підприємницької діяльності. Саме цей договір став підставою для виникнення у сторін зобов’язань, зокрема в позивачки – перераховувати кошти шляхом оплати витрат на закупівлю передбачених бізнес-планом відповідачки обладнання для організації її підприємницької діяльності, а у відповідачки – повернути сплачені кошти під час здійснення своєї господарської діяльності, з метою організації якої надавалась безвідсоткова фінансова допомога. Отже, відповідний договір не може бути кваліфікований як господарський.

Таким чином, апеляційний суд помилково застосував до спірних правовідносин п. 1 ч. 1 ст. 20 ГПК України та необґрунтовано вважав, що спір, який виник між сторонами, є господарсько-правовим.

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