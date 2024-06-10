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Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Конференции по восстановлению

16:05, 10 июня 2024
Президент Украины подписал распоряжение о составе делегации Украины для участия в Конференции по восстановлению, которая состоится в Берлине.
Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Конференции по восстановлению
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Президент Владимир Зеленский 10 июня подписал распоряжение, которым утвердил состав делегации Украины для участия в Конференции по восстановлению Украины (URC2024).

Так, для участия в Конференции по восстановлению Украины (URC2024), которая состоится 11 – 12 июня в Берлине, Украину будет представлять делегация в таком составе:

Юлия Свириденко – первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины, глава делегации

Герман Галущенко - министр энергетики Украины

Оксана Жолнович - министр социальной политики Украины

Александр Камышин - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины

Виктор Ляшко - министр здравоохранения Украины

Сергей Марченко - министр финансов Украины

Ольга Стефанишина — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины

Василий Шкураков - первый заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

Ростислав Шурма – заместитель руководителя Офиса Президента Украины.

Юлии Свириденко разрешено вносить по согласованию с МИД изменения в состав делегации Украины, привлекать в установленном порядке для обеспечения работы советников, экспертов, технических работников.

Также ей поручено обеспечить координацию работы делегации во время Конференции по определению приоритетных мер восстановления регионов, территорий и инфраструктуры, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, а также дальнейшую координацию по внедрению указанных приоритетных мер.

Минэкономики по согласованию с МИД должно утвердить указания делегации Украины для участия в Конференции по восстановлению Украины (URC2024).

 

 

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Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Конференции по восстановлению

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