Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Конференции по восстановлению

Президент Владимир Зеленский 10 июня подписал распоряжение, которым утвердил состав делегации Украины для участия в Конференции по восстановлению Украины (URC2024).
Так, для участия в Конференции по восстановлению Украины (URC2024), которая состоится 11 – 12 июня в Берлине, Украину будет представлять делегация в таком составе:
Юлия Свириденко – первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины, глава делегации
Герман Галущенко - министр энергетики Украины
Оксана Жолнович - министр социальной политики Украины
Александр Камышин - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины
Виктор Ляшко - министр здравоохранения Украины
Сергей Марченко - министр финансов Украины
Ольга Стефанишина — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины
Василий Шкураков - первый заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины
Ростислав Шурма – заместитель руководителя Офиса Президента Украины.
Юлии Свириденко разрешено вносить по согласованию с МИД изменения в состав делегации Украины, привлекать в установленном порядке для обеспечения работы советников, экспертов, технических работников.
Также ей поручено обеспечить координацию работы делегации во время Конференции по определению приоритетных мер восстановления регионов, территорий и инфраструктуры, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, а также дальнейшую координацию по внедрению указанных приоритетных мер.
Минэкономики по согласованию с МИД должно утвердить указания делегации Украины для участия в Конференции по восстановлению Украины (URC2024).