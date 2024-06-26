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Як скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС: пояснення

10:18, 26 червня 2024
Протягом 20 хвилин майбутні водії відповідають на 20 запитань, допускається не більше двох помилок.
Як скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС: пояснення
Джерело фото: khe.hsc.gov.ua
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У МВС розповіли, що з початку року сервісні центри МВС провели понад 291 тисячу теоретичних іспитів, з них 34 тисячі за самопідготовкою. 34% кандидатів у водії, які самостійно підготувалися, складають теоретичний іспит з першого разу.

У кандидатів у водії є два варіанти для освоєння теоретичної частини: пройти курс в акредитованій автошколі або підготуватися самостійно.

Самостійна підготовка

Якщо майбутній водій вирішив вивчати матеріал самостійно, він повинен:

  • Вивчити правила дорожнього руху та інші питання згідно з Типовою навчальною програмою підготовки та перепідготовки водіїв.
  • Скористатися онлайн-тренажером для перевірки знань правил дорожнього руху. Програма дозволяє вивчати матеріал по темах і тренуватися в режимі реального іспиту: 20 запитань за 20 хвилин. Якщо відповідь неправильна, можна одразу подивитися правильний варіант.

Складання теоретичного іспиту

Для складання теоретичного іспиту необхідно:

  • Взяти талон на складання теоретичного іспиту онлайн через е-запис або в терміналі сервісного центру МВС.
  • Прийти до сервісного центру з паспортом (з відміткою про реєстрацію місця проживання), реєстраційним номером облікової картки платника податків та медичною довідкою, що підтверджує допущення до керування транспортним засобом обраної категорії. Прибути слід за 15 хвилин до вказаного часу у талоні.
  • Повідомити адміністратора про самопідготовку.

Проведення іспиту

Іспит проходить у спеціально обладнаному класі:

  • Комп’ютери захищені програмою DLP, що унеможливлює сторонній доступ.
  • Перед початком та протягом іспиту використовується система Face ID для перевірки особи.
  • У приміщенні встановлені відеокамери, що виключає можливість підказок або підглядання.

Протягом 20 хвилин необхідно відповісти на 20 запитань, допускається не більше двох помилок.

Повторна спроба

Якщо іспит не складено, наступна спроба можлива не раніше ніж через 10 днів. Цей час надається для кращої підготовки. Кількість спроб для складання теоретичного іспиту не обмежена.

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