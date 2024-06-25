Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова

Сергія Шойгу та Валерій Герасимов звинувачуються в ударах по цивільних об'єктах та мирних громадянах в Україні.

Друга Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт ексміністра оборони росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу рф Валерія Герасимова. Про це повідомили на офіційному сайті суду.

Ордери видано через злочини, скоєні в Україні як мінімум з 10 жовтня 2022 року до принаймні 9 березня 2023 року.

У МКС зазначили, що Шойгу та Герасимов несуть відповідальність за воєнні злочини, які полягають у завданні ударів по цивільних об'єктах та заподіянні надмірної випадкової шкоди цивільному населенню або шкоди цивільним об'єктам, а також за злочин проти людяності.

«Друга Палата попереднього провадження визнала, що є розумні підстави вважати, що двоє підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари, завдані російськими збройними силами по українській електроенергетичній інфраструктурі в період як мінімум з 10 жовтня 2022 року принаймні 9 березня 2023 року», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт путіна та Марії Львової-Бєлової в зв’язку з депортацією дітей.

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