На Закарпатті водолази витягнули з водойми тіло 16-річного юнака

Тіло 16-річного хлопця з Львівщини знайшли за 25 метрів від берега на глибині 6 метрів.

До Служби порятунку надійшло повідомлення про трагедію в селі Теребля Тячівського району. Під час купання у водоймі потонув 16-річний житель міста Стрий Львівської області. Про це розповіли в ДСНС.

Водолази з міста Хуст оперативно прибули на місце події. О 19:30 тіло юнака було знайдено на відстані 25 метрів від берега на глибині 6 метрів. Рятувальники вилучили тіло з води та передали працівникам поліції.

Рятувальники нагадують про важливість дотримання правил безпеки на воді. Купатися слід тільки у спеціально визначених для цього місцях. Уникайте водойм з встановленими знаками «Купання заборонено!» - це може бути небезпечно для вашого життя та здоров’я.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.