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БЕБ включать до переліку спеціальних користувачів радіочастотного спектру для належного рівня конспірації

13:58, 25 червня 2024
Уряд пропонує внести Бюро економічної безпеки України до переліку спеціальних користувачів радіочастотного спектру.
БЕБ включать до переліку спеціальних користувачів радіочастотного спектру для належного рівня конспірації
Джерело фото: БЕБ
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Кабмін пропонує включити Бюро економічної безпеки України до переліку спеціальних користувачів радіочастотного спектру, наведеного в частині другій статті 43 Закону України «Про електронні комунікації», та виключити із вказаного переліку центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері єдиної державної податкової та митної політики – у частині застосування радіоелектронних засобів податковою міліцією.

Відповідний законопроект 11380 про внесення змін до статті 43 Закону «Про електронні комунікації» щодо вдосконалення правових засад протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави» Кабмін зареєстрував у Верховній Раді.

Нагадаємо, органом державного регулювання у смугах радіочастот спеціального користування та щодо спеціальних користувачів радіочастотного спектра є Генеральний штаб Збройних Сил України.

Для спеціальних користувачів виділена відповідна смуга радіочастот спеціального користування, якою вони користуються на безоплатній основі. Крім того, технічна інформація щодо спеціалізованих користувачів має гриф обмеження доступу.

Зважаючи на викладене, включення Бюро економічної безпеки України до переліку спеціальних користувачів радіочастотного спектру, на думку Кабміну, забезпечить належний рівень конспірації роботи підрозділів Бюро економічної безпеки України, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування, і дасть змогу відповідним підрозділам БЕБ користуватися смугами радіочастот спеціального користування на безоплатній основі.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 20 червня ухвалила в цілому законопроект 10439 про реформу БЕБ. Нового директора БЕБ буде обирати конкурсна комісія, яка складається з 6 членів, де половина міжнародні експерти – з правом вирішального голосу. Переатестація працівників БЕБ буде проводитися комісією, в якій 6 представників будуть від новообраного директора БЕБ і 6 – від міжнародних партнерів.

Автор: Наталя Мамченко 

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БЕБ включать до переліку спеціальних користувачів радіочастотного спектру для належного рівня конспірації

Уряд пропонує внести Бюро економічної безпеки України до переліку спеціальних користувачів радіочастотного спектру.

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