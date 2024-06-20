Нового директора Бюро економічної безпеки обиратиме комісія, де міжнародні експерти матимуть вирішальний голос – Рада ухвалила закон

Текст законопроекту про Бюро економічної безпеки був погоджений з міжнародними партнерами.

Джерело фото: pravda.com

Верховна Рада 20 червня ухвалила в цілому як закон законопроект 10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ). За проголосувало 239 депутатів.

Як вказує перший заступник голови Комітету ВР з питань податкової політики Ярослав Железняк, «текст погоджений з партнерами. З незалежним відбором нового Голови БЕБ, переатестацією та кадровим відбором. За участю іноземних експертів та українського бізнесу. Можна було краще, але вже молодці».

Порівняльна таблиця, підготовлена до другого читання, налічує 608 сторінок. Готував Комітет цю таблицю і надсилав на реєстрацію у день прийняття, 20 червня.

За словами Железняка, законопроект передбачає наступні зміни.

Нового директора БЕБ буде обирати конкурсна комісія, яка складається з 6 членів, де половина міжнародні експерти – з правом вирішального голосу.

Переатестація працівників БЕБ буде проводитися комісією, в якій 6 представників будуть від новообраного директора БЕБ і 6 – від міжнародних партнерів, але за пропозицією українського бізнес середовища.

Так само три наступні роки буде працювати кадрові комісії, де в складі 6 членів – від БЕБ і 6 від партнерів за пропозицією українського бізнесу.

Також, за словами Железняка, «гарантована незалежність директора БЕБ на рівні НАБУ/САП/НАЗК».

Нагадаємо, що реформа БЕБ безпосередньо прив’язана до виділення коштів від ЄС за програмою Ukraine Facility (загалом це 50 млрд євро до 2027 року).

Так, за цим планом у 2024 році має відбутися реформа Бюро економічної безпеки (БЕБ), яка передбачає набуття чинності новим законодавством щодо встановлення відкритого, прозорого та конкурентного (на основі заслуг) процесу відбору керівництва та персоналу БЕБ, посилення вимог до відбіркової комісії, контрактну систему для працівників, чітке визначення сфери та повноважень, а також механізм атестації персоналу. Очікується, що реформу завершать до 2 кварталу 2024 року.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в рамках фінансового плану ЄС за програмою Ukraine Facility на другий квартал 2024 року передбачений внесок європейських партнерів, загальна сума якого може скласти до 4,365 млрд євро, з яких безповоротна підтримка до 1,5 млрд євро, а позика – до 2,865 млрд євро.

Для цього Україна має виконати 9 кроків, серед яких набрання чинності Законом про перегляд нормативно-правової бази БЕБ. Якщо Україна не виконує певні кроки, то вона не отримує кошти. Це передбачено ратифікованою 6 червня парламентом Рамковою угодою між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility (законопроект 0276).

Автор: Наталя Мамченко

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