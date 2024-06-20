Нового директора Бюро экономической безопасности будет выбирать комиссия, где у международных экспертов будет решающий голос – Рада приняла закон

Текст законопроекта о Бюро экономической безопасности был согласован с международными партнерами.

Источник фото: pravda.com

Верховная Рада 20 июня приняла в целом в качестве закона законопроект 10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ). За проголосовало 239 депутатов.

Как указывает первый заместитель председателя Комитета ВР по налоговой политике Ярослав Железняк, «текст согласован с партнерами. С независимым отбором нового Председателя БЭБ, переаттестацией и кадровым отбором. С участием иностранных экспертов и украинского бизнеса. Можно было лучше, но уже молодцы».

Сравнительная таблица, подготовленная ко второму чтению, насчитывает 608 страниц. Готовил Комитет эту таблицу и присылал на регистрацию в день принятия, 20 июня.

По словам Железняка, законопроект предусматривает следующие изменения.

Нового директора БЭБ будет выбирать конкурсная комиссия, состоящая из 6 членов, где половина международных экспертов – с правом решающего голоса.

Переаттестация работников БЭБ будет проводиться комиссией, в которой 6 представителей будут от новоизбранного директора БЭБ и 6 – от международных партнеров, но по предложению украинской бизнес среды.

Также три следующих года будет работать кадровые комиссии, где в составе 6 членов – от БЭБ и 6 от партнеров по предложению украинского бизнеса.

Также, по словам Железняка, «гарантирована независимость директора БЭБ на уровне НАБУ/САП/НАЗК».

Напомним, что реформа БЭБ напрямую привязана к выделению средств от ЕС по программе Ukraine Facility (в общей сложности это 50 млрд евро к 2027 году).

Так, по этому плану в 2024 году должна состояться реформа Бюро экономической безопасности (БЭБ), которая предусматривает вступление в силу нового законодательства по установлению открытого, прозрачного и конкурентного (на основе заслуг) процесса отбора руководства и персонала БЭБ, ужесточения требований к отборочной комиссии, контрактную. система для работников, четкое определение сферы и полномочий, а также механизм аттестации персонала. Ожидается, что реформу завершат ко 2 кварталу 2024 года.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в рамках финансового плана ЕС по программе Ukraine Facility на второй квартал 2024 года предусмотрен вклад европейских партнеров, общая сумма которого может составить до 4,365 млрд евро, из которых безвозвратная поддержка до 1,5 млрд евро, а ссуда – до 2,865 млрд евро.

Для этого Украина должна выполнить 9 шагов, среди которых вступление в силу Закона о пересмотре нормативно-правовой базы БЭБ. Если Украина не выполняет определенные шаги, она не получает средства. Это предусмотрено ратифицированным 6 июня парламентом Рамочным соглашением между Украиной и Европейским Союзом о специальных механизмах реализации финансирования Союза для Украины согласно инструменту Ukraine Facility (законопроект 0276).

Автор: Наталья Мамченко

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