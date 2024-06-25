У Сінгапурі чоловік зірвав джекпот у 4 млн доларів і одразу помер: кому казино віддасть виграш

Чоловік виграв у казино 4 мільйони доларів і за кілька секунд у нього зупинилося серце.

У сінгапурському готелі Marina Bay Sands чоловік помер після того, як виграв приголомшливі 4 мільйони доларів, повідомляє Lokmat Times.

Видання зазначає, що у невідомого чоловіка зупинилося серце, що було викликано сильним стресом через несподіваний успіх.

«Інцидент стався на тлі тріумфальної атмосфери у знаменитому казино, де щасливчик зірвав джекпот у 4 мільйони доларів. Свідки описали сцени ейфорії, яка швидко переходить у паніку, коли чоловік знепритомнів у розпал святкування», — йдеться у повідомленні.

Чоловіка намагалися реанімувати співробітники казино та викликані на місце рятувальники, але врятувати його не вдалося.

Питання про виплату виграшу залишається відкритим, оскільки чоловік помер за кілька секунд після того, як зірвав джекпот. Адвокат заявив, що виграш буде виплачено найближчим родичам переможця.

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