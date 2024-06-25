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БЕБ вилучило у одеських торгівців електронними сигаретами товар на 3,2 мільйона

20:47, 25 червня 2024
Тютюнові вироби без марок акцизного податку продавали через Інтернет.
БЕБ вилучило у одеських торгівців електронними сигаретами товар на 3,2 мільйона
скріншот з відео
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В Одесі детективи Бюро економічної безпеки викрили організаторів нелегального продажу тютюнових виробів і вилучили товар вартістю 3,2 млн грн. 

Фігуранти зберігали електронні сигарети без марок акцизного податку та аксесуари до них в орендованих квартирах і нежитлових приміщеннях на території паркінгу одного з житлових комплексів Одеси.

Протягом року здійснювали відправлення за допомогою кур'єрських служб доставки по всій території України.

Оплату приймали на банківську картку або за допомогою переказів кур'єрської служби.

Повідомляється, що під час продажу товару продавці не перевіряли вік покупців, тому вказану продукцію легко могли придбати неповнолітні.

Зазначається також, що під час обшуків було вилучено понад 2 тисяч електронних сигарет, рідини до них, змінні картриджі для електронних сигарет, гроші отримані від незаконної діяльності, мобільні телефони й транспортний засіб.

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