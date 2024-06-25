ЄСПЛ підтвердив системні порушення прав людини у тимчасово окупанованому Криму

ЄСПЛ визнав примусову паспортизацію і незаконні затримання українців – Дмитро Лубінець.

Джерело фото: ukrinform

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виніс рішення у міждержавній справі «Україна проти росії» щодо Криму, про що повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Україна подала першу скаргу ще у 2014 році, а наступні дві – у 2015 та 2018 роках. Тепер суд одноголосно задовольнив заяву України повністю, підтвердивши існування системних порушень прав людини на тимчасово окупованій території Криму з 2014 року.

Основні порушення, підтверджені рішенням суду:

Незаконні затримання українців та кримських татар.

Примусова паспортизація українських громадян.

Заборона мирних зібрань та протестів.

Дискримінація кримських татар.

Порушення прав політичних в'язнів та жорстоке поводження з ними.

«Це рішення – доказ того, що рф підло бреше про дотримання прав людини в окупованому Криму! Також це один із кроків на шляху притягнення винних до відповідальності та відновлення справедливості!» – зазначив Лубінець.

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