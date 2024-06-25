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Базова загальновійськова підготовка почнеться з 1 вересня 2025 року, а відмова здобувача освіти від неї буде підставою для відрахування

13:31, 25 червня 2024
Закон передбачає, що базова загальновійськова підготовка вводиться не раніше 1 вересня 2025 року.
Базова загальновійськова підготовка почнеться з 1 вересня 2025 року, а відмова здобувача освіти від неї буде підставою для відрахування
Фото: Волинські новини
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Як відомо, законом про посилення мобілізації №2232-XII (законопроект 10449) до законодавства було введено поняття базової загальновійськової підготовки. Відповідно до нової статті 10-1 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», вона проводиться з метою здобуття громадянами України військово-облікової спеціальності, навичок і умінь, необхідних для виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.

Базова загальновійськова підготовка проводиться зокрема у закладах вищої освіти всіх форм власності.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін опублікував Порядок проведення базової загальновійськової підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту, та поліцейських, який було затверджено постановою від 21 червня 2024 р. №734.

Відповідно до цього Порядку проходження практичної підготовки базової підготовки для здобувачів освіти чоловічої статі є обов’язковою умовою опанування відповідної освітньої програми (у тому числі бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування).

Відмова здобувача освіти чоловічої статі, який визнаний придатним до військової служби, від проходження практичної підготовки базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти відповідно до законодавства у сфері освіти.

Разом із тим, дана базова загальновійськова підготовка, визначена статтею 10-1 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», розпочинається з 1 вересня 2025 року:

  • для громадян, які здобувають вищу освіту, - в закладах вищої освіти всіх форм власності, а також закладах освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських;
  • для громадян, які планують вступити вперше на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування, зайняти посади в органах прокуратури, а також інших громадян (за бажанням) - у навчальних частинах (центрах) Збройних Сил України.

Також слід зазначити, що вимоги до кандидатів на посади державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, прокурорів щодо проходження ними базової загальновійськової підготовки або військової служби, починають застосовуватися з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, але не раніше ніж через один рік після запровадження базової загальновійськової підготовки.

Крім того, зазначимо, що на службу в органи місцевого самоврядування вперше не може вступити особа чоловічої статі віком до 60 років, яка не пройшла базову загальновійськову підготовку або військову службу, крім осіб, визнаних за станом здоров’я непридатними до проходження військової служби.

Автор: Наталя Мамченко 

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