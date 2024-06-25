Розгляд заяв про компенсацію за знищені об’єкти нерухомого майна: яка черговість

Облік черговості заяв автоматично ведеться за допомогою програмних засобів Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Фото: mrpl.city

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м.Київ нагадало черговість розгляду заяв про компенсацію за знищені об’єкти нерухомого майна.

Розгляд заяв здійснюється у порядку черговості їх надходження, з урахуванням:

- Кожного населеного пункту.

Для об’єктів нерухомого майна, які знаходяться поза межами населеного пункту, - у розрізі території кожної територіальної громади.

- Способу надання компенсації у межах відповідної територіальної громади.

Облік черговості заяв автоматично ведеться за допомогою програмних засобів Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Компенсація за знищені об’єкти нерухомого майна надається шляхом:

надання грошових коштів шляхом їх перерахування на поточний рахунок отримувача компенсації із спеціальним режимом використання для фінансування будівництва будинку садибного типу, садового або дачного будинку. Такий рахунок відкривається на ім’я отримувача компенсації. Порядок відкриття та ведення таких рахунків визначається Національним банком України; фінансування придбання об’єкта житлової нерухомості (у тому числі інвестування/фінансування його будівництва), земельної ділянки, на якій розташовано такий об’єкт, частки у праві власності на таке майно з використанням житлового сертифіката.

Компенсація за знищений будинок садибного типу, садовий або дачний будинок, об’єкти будівництва (будинки садибного типу, садові та дачні будинки) надається за вибором отримувача компенсації в один із способів

Компенсація за знищену квартиру, інше житлове приміщення в будівлі, складову частину об’єкта будівництва (квартиру, інше житлове приміщення в будівлі), що після прийняття в експлуатацію є самостійним об’єктом нерухомого майна, надається через житловий сертифікат.

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