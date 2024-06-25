Розгляд заяв про компенсацію за знищені об’єкти нерухомого майна: яка черговість

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м.Київ нагадало черговість розгляду заяв про компенсацію за знищені об’єкти нерухомого майна.
- Кожного населеного пункту.
Для об’єктів нерухомого майна, які знаходяться поза межами населеного пункту, - у розрізі території кожної територіальної громади.
- Способу надання компенсації у межах відповідної територіальної громади.
Компенсація за знищені об’єкти нерухомого майна надається шляхом:
Компенсація за знищений будинок садибного типу, садовий або дачний будинок, об’єкти будівництва (будинки садибного типу, садові та дачні будинки) надається за вибором отримувача компенсації в один із способів
Компенсація за знищену квартиру, інше житлове приміщення в будівлі, складову частину об’єкта будівництва (квартиру, інше житлове приміщення в будівлі), що після прийняття в експлуатацію є самостійним об’єктом нерухомого майна, надається через житловий сертифікат.
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