Рассмотрение заявлений о компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества: какая очередность

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции Киев напомнило очередность рассмотрения заявлений о компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества.
- каждого населенного пункта.
Для объектов недвижимого имущества, находящихся вне населенного пункта, - в разрезе территории каждой территориальной общины.
- способа предоставления компенсации в пределах соответствующего территориального общества.
Компенсация за уничтоженные объекты недвижимого имущества предоставляется путем:
Компенсация за уничтоженный дом усадебного типа, садовый или дачный дом, объекты строительства (дома усадебного типа, садовые и дачные дома) предоставляется по выбору получателя компенсации одним из способов
Компенсация за уничтоженную квартиру, другое жилое помещение в здании, составную часть объекта строительства (квартиру, другое жилое помещение в здании), после принятия в эксплуатацию является самостоятельным объектом недвижимого имущества, предоставляется через жилищный сертификат.
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