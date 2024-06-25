Рассмотрение заявлений о компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества: какая очередность

Учет очередности заявлений автоматически ведется посредством программных средств Реестра поврежденного и уничтоженного имущества.

Фото: mrpl.city

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции Киев напомнило очередность рассмотрения заявлений о компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества.

Рассмотрение заявлений осуществляется в порядке очередности их поступления с учетом:

- каждого населенного пункта.

Для объектов недвижимого имущества, находящихся вне населенного пункта, - в разрезе территории каждой территориальной общины.

- способа предоставления компенсации в пределах соответствующего территориального общества.

Учет очередности заявлений автоматически ведется с помощью программных средств Реестра поврежденного и уничтоженного имущества.

Компенсация за уничтоженные объекты недвижимого имущества предоставляется путем:

предоставление денежных средств путем их перечисления на текущий счет получателя компенсации со специальным режимом использования для финансирования строительства дома усадебного типа, садового или дачного дома. Такой счет открывается на имя получателя компенсации. Порядок открытия и ведения счетов определяется Национальным банком Украины; финансирование приобретения объекта жилой недвижимости (в том числе инвестирование/финансирование его строительства), земельного участка, на котором расположен такой объект, доли в праве собственности на такое имущество с использованием жилищного сертификата.

Компенсация за уничтоженный дом усадебного типа, садовый или дачный дом, объекты строительства (дома усадебного типа, садовые и дачные дома) предоставляется по выбору получателя компенсации одним из способов

Компенсация за уничтоженную квартиру, другое жилое помещение в здании, составную часть объекта строительства (квартиру, другое жилое помещение в здании), после принятия в эксплуатацию является самостоятельным объектом недвижимого имущества, предоставляется через жилищный сертификат.

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