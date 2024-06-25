Практика судов
  1. В Украине

Рассмотрение заявлений о компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества: какая очередность

15:26, 25 июня 2024
Учет очередности заявлений автоматически ведется посредством программных средств Реестра поврежденного и уничтоженного имущества.
Рассмотрение заявлений о компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества: какая очередность
Фото: mrpl.city
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции Киев напомнило очередность рассмотрения заявлений о компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества.

  1. Рассмотрение заявлений осуществляется в порядке очередности их поступления с учетом:

 - каждого населенного пункта.

Для объектов недвижимого имущества, находящихся вне населенного пункта, - в разрезе территории каждой территориальной общины.

 - способа предоставления компенсации в пределах соответствующего территориального общества.

  1. Учет очередности заявлений автоматически ведется с помощью программных средств Реестра поврежденного и уничтоженного имущества.

Компенсация за уничтоженные объекты недвижимого имущества предоставляется путем:

  1. предоставление денежных средств путем их перечисления на текущий счет получателя компенсации со специальным режимом использования для финансирования строительства дома усадебного типа, садового или дачного дома. Такой счет открывается на имя получателя компенсации. Порядок открытия и ведения счетов определяется Национальным банком Украины;
  2. финансирование приобретения объекта жилой недвижимости (в том числе инвестирование/финансирование его строительства), земельного участка, на котором расположен такой объект, доли в праве собственности на такое имущество с использованием жилищного сертификата.

Компенсация за уничтоженный дом усадебного типа, садовый или дачный дом, объекты строительства (дома усадебного типа, садовые и дачные дома) предоставляется по выбору получателя компенсации одним из способов

Компенсация за уничтоженную квартиру, другое жилое помещение в здании, составную часть объекта строительства (квартиру, другое жилое помещение в здании), после принятия в эксплуатацию является самостоятельным объектом недвижимого имущества, предоставляется через жилищный сертификат.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Единый социальный реестр будет взаимодействовать с Реестром военнообязанных «Оберег», реестрами недвижимого имущества и транспортных средств

Государство будет видеть полную картину обо всех получателях социальной помощи.

У лиц, имеющих право на отсрочку по другим основаниям, останется право поступить в аспирантуру по контракту на дневную форму

Для этого таким лицам нужно подтвердить соответствующее право на отсрочку средствами Портала Дія или путем электронного информационного взаимодействия между Реестром призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» и Единой государственной электронной базой по вопросам образования.

БЭБ включат в список специальных пользователей радиочастотного спектра для надлежащего уровня конспирации

Правительство предлагает внести Бюро экономической безопасности Украины в список специальных пользователей радиочастотного спектра.

Базовая общевойсковая подготовка начнется с 1 сентября 2025 года, а отказ соискателя образования будет основанием для отчисления

Закон предусматривает, что базовая общевойсковая подготовка вводится не ранее 1 сентября 2025 года.

Аспирантам, поступившим в 2022 году, придется сдать специальные государственные экзамены – МОН

Специальные государственные экзамены ждут аспирантов, вступивших в 2022 году, чтобы проверить, что они действительно продолжают свое обучение в аспирантуре.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео