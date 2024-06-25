Базовая общевойсковая подготовка начнется с 1 сентября 2025 года, а отказ соискателя образования будет основанием для отчисления

Закон предусматривает, что базовая общевойсковая подготовка вводится не ранее 1 сентября 2025 года.

Фото: Волынские новости

Как известно, законом об усилении мобилизации №2232-XII (законопроект 10449) в законодательство было введено понятие базовой общевойсковой подготовки. В соответствии с новой статьей 10-1 Закона «О воинской обязанности и военной службе» она проводится с целью получения гражданами Украины военно-учетной специальности, навыков и умений, необходимых для выполнения конституционной обязанности по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины.

Базовая общевойсковая подготовка проводится в том числе в учреждениях высшего образования всех форм собственности.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин опубликовал Порядок проведения базовой общевойсковой подготовки граждан Украины, получающих высшее образование, и полицейских, утвержденных постановлением от 21 июня 2024 г. №734.

Согласно этому Порядку прохождения практической подготовки базовой подготовки для соискателей образования мужского пола является обязательным условием освоения соответствующей образовательной программы (в том числе бакалавра, магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного толка).

Отказ соискателя образования мужского пола, признанного пригодным к военной службе, от прохождения практической подготовки базовой подготовки является основанием для его отчисления из учебного заведения в соответствии с законодательством в сфере образования.

Вместе с тем данная базовая общевойсковая подготовка, определенная статьей 10-1 Закона «О воинской обязанности и военной службе», начинается с 1 сентября 2025 года:

для граждан, получающих высшее образование, - в учреждениях высшего образования всех форм собственности, а также учебных заведениях со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских;

для граждан, планирующих вступить впервые на государственную службу, службу в органах местного самоуправления, занять должности в органах прокуратуры, а также других граждан (по желанию) – в учебных частях (центрах) Вооруженных Сил Украины.

Также следует отметить, что требования к кандидатам на должности государственной службы, службы в органах местного самоуправления, прокуроров по прохождению ими базовой общевойсковой подготовки или военной службы начинают применяться со дня, следующего за днем ​​прекращения или отмены военного положения, но не ранее чем через один год после введения базовой общевойсковой подготовки.

Кроме того, отметим, что на службу в органы местного самоуправления впервые не может поступить лицо мужского пола в возрасте до 60 лет, не прошедшее базовую общевойсковую подготовку или военную службу, кроме лиц, признанных по состоянию здоровья непригодными к прохождению военной службы.

Автор: Наталья Мамченко

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