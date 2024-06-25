ЕСПЧ подтвердил системные нарушения прав человека во временно оккупированном Крыму

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по межгосударственному делу «Украина против россии» по Крыму, о чем сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
Украина подала первую жалобу еще в 2014 году, а следующие две - в 2015 и 2018 годах. Теперь суд единогласно удовлетворил заявление Украины полностью, подтвердив существование системных нарушений прав человека на временно оккупированной территории Крыма с 2014 года.
Основные нарушения, подтвержденные решением суда:
«Это решение - доказательство того, что рф подло врет о соблюдении прав человека в оккупированном Крыму! Также это один из шагов на пути привлечения виновных к ответственности и восстановления справедливости!» - отметил Лубинец.
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