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БЭБ изъяло у одесских торговцев электронными сигаретами товар на 3,2 миллиона

20:47, 25 июня 2024
Табачные изделия без марок акцизного налога продавали через Интернет.
БЭБ изъяло у одесских торговцев электронными сигаретами товар на 3,2 миллиона
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В Одессе детективы Бюро экономической безопасности разоблачили организаторов нелегальной продажи табачных изделий и изъяли товар стоимостью 3,2 млн грн.

Фигуранты хранили электронные сигареты без марок акцизного налога и аксессуары к ним в съемных квартирах и нежилых помещениях на территории паркинга одного из жилых комплексов Одессы.

В течение года осуществляли отправку с помощью курьерских служб доставки по всей территории Украины.

Оплату принимали на банковскую карту или посредством переводов курьерской службы.

Сообщается, что при продаже товара продавцы не проверяли возраст покупателей, поэтому продукцию легко могли приобрести несовершеннолетние.

Отмечается также, что в ходе обысков было изъято более 2 тысяч электронных сигарет, жидкости к ним, сменные картриджи для электронных сигарет, деньги, полученные от незаконной деятельности, мобильные телефоны и транспортное средство.

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