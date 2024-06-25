Практика судов
  1. В мире

В Сингапуре мужчина сорвал джекпот в 4 млн долларов и сразу умер: кому казино отдаст выигрыш

20:59, 25 июня 2024
Мужчина выиграл в казино 4 миллиона долларов и через несколько секунд у него остановилось сердце.
В Сингапуре мужчина сорвал джекпот в 4 млн долларов и сразу умер: кому казино отдаст выигрыш
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В сингапурском отеле Marina Bay Sands мужчина скончался после того, как выиграл ошеломляющие 4 миллиона долларов, передает Lokmat Times.

Издание отмечает, что у неизвестного мужчины остановилось сердце, что было вызвано сильнейшим стрессом из-за неожиданной удачи.

«Инцидент произошел на фоне ликующей атмосферы в знаменитом казино, где счастливчик сорвал джекпот в 4 миллиона долларов. Свидетели описали сцены эйфории, быстро переходящей в панику, когда мужчина потерял сознание в разгар празднования», — говорится в публикации.

Мужчину пытались реанимировать сотрудники казино и вызванные на место спасатели, но спасти его не удалось.

Вопрос о выплате выигрыша остается открытым, поскольку мужчина умер через несколько секунд после того, как сорвал джекпот. Адвокат заявил, что выигрыш будет выплачен ближайшим родственникам победителя.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Лиц, обращающихся в сервисные центры МВД за перерегистрацией авто, будут дополнительно проверять

Граждан будет ждать дополнительная проверка при перерегистрации авто.

В Минобороны сначала поддержали законопроект о продлении срока на обновление военно-учетных данных, но затем передумали

Минобороны 24 июня направило в Комитет письмо, которым поддержало законопроект о продлении срока на обновление военно-учетных данных до 150 дней, впрочем, уже 25 июня это письмо отозвало.

Единый социальный реестр будет взаимодействовать с Реестром военнообязанных «Оберег», реестрами недвижимого имущества и транспортных средств

Государство будет видеть полную картину обо всех получателях социальной помощи.

У лиц, имеющих право на отсрочку по другим основаниям, останется право поступить в аспирантуру по контракту на дневную форму

Для этого таким лицам нужно подтвердить соответствующее право на отсрочку средствами Портала Дія или путем электронного информационного взаимодействия между Реестром призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» и Единой государственной электронной базой по вопросам образования.

БЭБ включат в список специальных пользователей радиочастотного спектра для надлежащего уровня конспирации

Правительство предлагает внести Бюро экономической безопасности Украины в список специальных пользователей радиочастотного спектра.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео