В Сингапуре мужчина сорвал джекпот в 4 млн долларов и сразу умер: кому казино отдаст выигрыш

Мужчина выиграл в казино 4 миллиона долларов и через несколько секунд у него остановилось сердце.

В сингапурском отеле Marina Bay Sands мужчина скончался после того, как выиграл ошеломляющие 4 миллиона долларов, передает Lokmat Times.

Издание отмечает, что у неизвестного мужчины остановилось сердце, что было вызвано сильнейшим стрессом из-за неожиданной удачи.

«Инцидент произошел на фоне ликующей атмосферы в знаменитом казино, где счастливчик сорвал джекпот в 4 миллиона долларов. Свидетели описали сцены эйфории, быстро переходящей в панику, когда мужчина потерял сознание в разгар празднования», — говорится в публикации.

Мужчину пытались реанимировать сотрудники казино и вызванные на место спасатели, но спасти его не удалось.

Вопрос о выплате выигрыша остается открытым, поскольку мужчина умер через несколько секунд после того, как сорвал джекпот. Адвокат заявил, что выигрыш будет выплачен ближайшим родственникам победителя.

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