На Закарпатье водолазы вытащили из водоема тело 16-летнего юноши

Тело 16-летнего парня из Львовщины нашли в 25 метрах от берега на глубине 6 метров.

В Службу спасения поступило сообщение о трагедии в селе Теребля Тячевского района. Во время купания в водоеме утонул 16-летний житель города Стрый Львовской области. Об этом рассказали в ГСЧС.

Водолазы из города Хуст оперативно прибыли на место происшествия. В 19:30 тело юноши было найдено на расстоянии 25 метров от берега на глубине 6 метров. Спасатели извлекли тело из воды и передали работникам полиции.

Спасатели напоминают о важности соблюдения правил безопасности на воде. Купаться следует только в специально определенных для этого местах. Избегайте водоемов с установленными знаками «Купание запрещено!» - это может быть опасно для вашей жизни и здоровья.

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