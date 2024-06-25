Международный уголовный суд выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова

Сергея Шойгу и Валерий Герасимов обвиняются в ударах по гражданским объектам и мирным гражданам в Украине.

Вторая Палата предварительного производства Международного уголовного суда издала ордера на арест экс-министра обороны рф Сергея Шойгу и начальника Генштаба россии Валерия Герасимова. Об этом сообщили на официальном сайте суда.

Ордеры выданы из-за преступлений, совершенных в Украине как минимум с 10 октября 2022 года по крайней мере 9 марта 2023 года.

В МКС отметили, что Шойгу и Герасимов несут ответственность за военные преступления, заключающиеся в нанесении ударов по гражданским объектам и причинении чрезмерного случайного ущерба гражданскому населению или ущерба гражданским объектам, а также за преступление против человечности.

«Вторая Палата предварительного производства признала, что есть разумные основания полагать, что двое подозреваемых несут ответственность за ракетные удары, нанесенные российскими вооруженными силами по украинской электроэнергетической инфраструктуре в период как минимум с 10 октября 2022 года по крайней мере 9 марта 2023 года», - говорится в заявлении.

Напомним, ранее Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест путина и Марии Львовой-Беловой в связи с депортацией детей.

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