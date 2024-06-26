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Как сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД: объяснение

10:18, 26 июня 2024
В течение 20 минут будущие водители отвечают на 20 вопросов, допускается не более двух ошибок.
Как сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД: объяснение
Источник фото: khe.hsc.gov.ua
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В МВД рассказали, что с начала года сервисные центры МВД провели более 291 тысячи теоретических экзаменов, из них 34 тысячи по самоподготовке. 34% кандидатов в водители, которые самостоятельно подготовились, сдают теоретический экзамен с первого раза.

У кандидатов в водители есть два варианта для освоения теоретической части: пройти курс в аккредитованной автошколе или подготовиться самостоятельно.

Самостоятельная подготовка

Если будущий водитель решил изучать материал самостоятельно, он должен:

  • Изучить правила дорожного движения и другие вопросы согласно Типовой учебной программе подготовки и переподготовки водителей.
  • Воспользоваться онлайн-тренажером для проверки знаний правил дорожного движения. Программа позволяет изучать материал по темам и тренироваться в режиме реального экзамена: 20 вопросов за 20 минут. Если ответ неправильный, можно сразу посмотреть правильный вариант.

Сдача теоретического экзамена

Для сдачи теоретического экзамена необходимо:

  • Взять талон на сдачу теоретического экзамена онлайн через е-запись или в терминале сервисного центра МВД.
  • Прийти в сервисный центр с паспортом (с отметкой о регистрации места жительства), регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика и медицинской справкой, подтверждающей допуск к управлению транспортным средством выбранной категории. Прибыть следует за 15 минут до указанного времени в талоне.
  • Сообщить администратору о самоподготовке.

Проведение экзамена

Экзамен проходит в специально оборудованном классе:

  • Компьютеры защищены программой DLP, что делает невозможным посторонний доступ.
  • Перед началом и в течение экзамена используется система Face ID для проверки личности.
  • В помещении установлены видеокамеры, что исключает возможность подсказок или подглядывания.

В течение 20 минут необходимо ответить на 20 вопросов, допускается не более двух ошибок.

Повторная попытка

Если экзамен не сдан, следующая попытка возможна не ранее чем через 10 дней. Это время предоставляется для лучшей подготовки. Количество попыток для сдачи теоретического экзамена не ограничено.

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