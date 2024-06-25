Три найбільші музичні лейбли подали до суду стартапи зі штучним інтелектом через порушення авторських прав

Технологія штучного інтелекту не звільняє компанії, які розробляють ці моделі, від дотримання закону про авторське право.

Музичні гіганти Universal Music Group, Warner Music Group і Sony Music Group подали позови проти стартапів зі штучним інтелектом Suno і Udio. Вони звинувачують ці компанії у порушенні авторських прав. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що американська асоціація звукозаписної індустрії (RIAA) підтримує позови й вимагає заборонити використання цих музичних генераторів у майбутньому і стягнути відшкодування збитків розміром до $150 000 доларів за кожну викрадену пісню.

Видання вказує, що стартапи Suno і Udio розробляють програмне забезпечення, що генерує музику на основі текстового вводу.

Suno AI співпрацює з Microsoft над створенням інструменту генерації музики CoPilot.

RIAA стверджує, що треки, створені цими сервісами, дуже схожі на наявні пісні, ймовірно, через те, що вони навчилися на музиці, яка охороняється авторським правом.

Асоціація підкреслює, що технологія штучного інтелекту не звільняє компанії, які розробляють ці моделі, від дотримання закону про авторське право. Вони намагаються довести, що використання авторських треків без дозволу є порушенням закону.

Якщо суд прийме позови, це може мати значні фінансові наслідки для Suno і Udio.

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