Додаткові 100 000 гривень: у Міноборони нагадали порядок виплат військовим на період воєнного стану

Міністерство оборони України нагадало порядок нарахування додаткової винагороди військовослужбовцям на період дії воєнного стану. Виплати передбачені для різних категорій військових залежно від їхньої участі у бойових діях та виконання спеціальних завдань.
Виплата 100 000 гривень
Додаткова винагорода у розмірі 100 000 гривень на місяць виплачується військовослужбовцям Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту, які:
Ця винагорода також виплачується сім’ям полонених, зниклих безвісти та під час лікування після отримання поранень, травм чи контузій, пов’язаних із захистом Батьківщини.
Виплата 50 000 гривень
Додаткова винагорода у розмірі 50 000 гривень на місяць нараховується військовослужбовцям, які:
Перелік цих органів військового управління затверджується Головнокомандувачем Збройних Сил України або начальником Генерального штабу Збройних Сил України.
Виплата 30 000 гривень
Додаткова винагорода у розмірі 30 000 гривень на місяць виплачується військовослужбовцям, які:
Інші випадки
Військовослужбовці, які перебувають поза межами районів ведення бойових дій у підрозділах, що не включені до складу діючих угруповань військ, резерву Головнокомандувача Збройних Сил України або розгорнутих пунктів управління Генерального штабу Збройних Сил України, додаткової винагороди не отримують.
Цей порядок визначений наказом МОУ № 260 від 07.06.2018 «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам».
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.