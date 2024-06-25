Додаткові 100 000 гривень: у Міноборони нагадали порядок виплат військовим на період воєнного стану

Виплата 100 000 гривень на місяць здійснюється військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях, та сім’ям полонених та зниклих безвісти.

Джерело фото: mrpl.city

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Міністерство оборони України нагадало порядок нарахування додаткової винагороди військовослужбовцям на період дії воєнного стану. Виплати передбачені для різних категорій військових залежно від їхньої участі у бойових діях та виконання спеціальних завдань.

Виплата 100 000 гривень

Додаткова винагорода у розмірі 100 000 гривень на місяць виплачується військовослужбовцям Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту, які:

Беруть безпосередню участь у бойових діях.

Забезпечують заходи з національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії.

Перебувають у районах ведення бойових дій, включаючи тимчасово окуповані території.

Ця винагорода також виплачується сім’ям полонених, зниклих безвісти та під час лікування після отримання поранень, травм чи контузій, пов’язаних із захистом Батьківщини.

Виплата 50 000 гривень

Додаткова винагорода у розмірі 50 000 гривень на місяць нараховується військовослужбовцям, які:

Виконують бойові або спеціальні завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно.

Здійснюють оперативне або бойове управління військовими частинами та підрозділами на лінії бойового зіткнення.

Перелік цих органів військового управління затверджується Головнокомандувачем Збройних Сил України або начальником Генерального штабу Збройних Сил України.

Виплата 30 000 гривень

Додаткова винагорода у розмірі 30 000 гривень на місяць виплачується військовослужбовцям, які:

Виконують бойові або спеціальні завдання згідно з бойовими наказами у складі діючих угруповань військ, резерву Головнокомандувача Збройних Сил України, розгорнутих пунктів управління Генерального штабу Збройних Сил України.

Займаються протиповітряним прикриттям та наземною обороною об’єктів критичної інфраструктури.

Забезпечують діючі угруповання військ безпосередньо в районах ведення бойових дій.

Інші випадки

Військовослужбовці, які перебувають поза межами районів ведення бойових дій у підрозділах, що не включені до складу діючих угруповань військ, резерву Головнокомандувача Збройних Сил України або розгорнутих пунктів управління Генерального штабу Збройних Сил України, додаткової винагороди не отримують.

Цей порядок визначений наказом МОУ № 260 від 07.06.2018 «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам».

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