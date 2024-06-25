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У Києві проїзд у громадському транспорті для школярів буде платним на період літніх канікул

17:45, 25 червня 2024
Водночас столичні учні можуть придбати проїзний на місяць або на другу половину місяця зі знижкою в 75%.
У Києві проїзд у громадському транспорті для школярів буде платним на період літніх канікул
Колаж: sud.ua
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У Києві школярі мають сплачувати за проїзд у громадському транспорті з 1 липня до 31 серпня. На період канікул за проїзними знижка становитиме 75%. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Як відомо, згідно з рішенням Київради безоплатний проїзд і проїзд із частковою оплатою надається учням столичних закладів загальної середньої освіти лише під час навчального року та річного оцінювання – з 1 вересня до 1 липня наступного року.

Водночас школярі можуть придбати проїзний на місяць або на другу половину місяця зі знижкою в 75%. Придбати проїзний квиток можна через застосунок «Київ Цифровий» або термінал самообслуговування.

Також поповнити учнівський можна в касах КП «Київський метрополітен» («Видубичі 1», «Почайна 1», «Вокзальна»), на сайті та в додатку EasyPay, а також на сайті КП «ГІОЦ».

Так, згідно з розпорядженням КМДА № 399 від 5 березня 2020 року, вартість проїзних квитків у міському пасажирському транспорті для учнів денної форми навчання становить:

  • без обмеження поїздок на місяць – 325 грн;
  • без обмеження поїздок на другу половину місяця – 162,50 грн;
  • проїзний на місяць на 46 поїздок – 72,50 грн;
  • проїзний на місяць на 62 поїздки – 97,50 грн;
  • проїзний на місяць на 92 поїздки – 143,75 грн;
  • проїзний на місяць 124 поїздки – 192,50 грн.

Окрім того, на учнівський квиток можна придбати одноразові поїздки, утім у такому випадку «учнівська» знижка не застосовується.

Також у КМДА наголосили, що з 1 липня до 31 серпня за проїзд у міському громадському транспорті на загальних підставах мають сплачувати й курсанти вищих військових навчальних закладів Києва.

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