У осіб, які мали право на відстрочку з інших підстав, залишиться право вступити до аспірантури за контрактом на денну форму

Для цього таким особам треба підтвердити відповідне право на відстрочку засобами Порталу Дія або шляхом електронної інформаційної взаємодії між Реєстром призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг» та Єдиною державною електронною базою з питань освіти.

Для осіб, які й так мали право на відстрочку з інших підстав, правила вступу до аспірантури та поновлення не зміняться. Це випливає з проекту наказу «Про деякі особливості набуття та поновлення і статусу здобувача вищої освіти у 2024 році» №910 від 24 червня 2024 року. Наразі даний наказ не опубліковано на сайті МОН, і, судячи з Реєстру нормативно-правових актів, поки не юстовано.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», у МОН повідомили, що у 2024 році скасовано вступ на денну форму навчання в аспірантурі за контрактом та відкориговано правила щодо поновлення навчання в аспірантурі. Це, за словами МОН, зроблено для того, аби «навчання в аспірантурі не перетворилося на корупційний інструмент уникнення мобілізації».

Вступ на навчання в аспірантурі за контрактом цього року буде можливий лише на заочній та вечірній формах, які, як підкреслив міністр освіти, Оксен Лісовий, не дають право на відстрочку.

Разом з тим, судячи з проекту наказу, який опублікувала «Освіта.ua», не змінюються раніше встановлені правила для осіб, які мають право на відстрочку, наприклад, є заброньованими за органами державної влади, або визнані в установленому порядку особами з інвалідністю, або здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній ч. 2 статті 10 Закону «Про освіту», наукові і науково-педагогічні працівники, особи до досягнення 25-річного віку, які пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу тощо.

Для цього таким особам треба підтвердити відповідне право на відстрочку засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (Порталу Дія) або шляхом електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг» та Єдиною державною електронною базою з питань освіти.

Так, проектом наказу передбачено тимчасово до 1 січня 2025 року призупинити прийом заяв, проведення конкурсного відбору, укладання договорів про навчання між закладом вищої освіти та вступником, та зарахування на навчання для здобуття третього (освітньо-наукового, освітньо-творчого) рівня вищої освіти та в асистентуру-стажування на денну або дуальну форми здобуття оcвіти за кошти фізичних та юридичних осіб (крім вступників з числа осіб, визначених частинами 1, 3, 5, 6 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку те мобілізацію», за умови підтвердження відповідного права засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Порталу Дія) або шляхом електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром з призовників, військовозобов'язаних та резервістів та Єдиною державною електронною базою з питань освіти).

Також до 1 січня 2025 року пропонується призупинити переведення здобувачів вищої освіти на денну або дуальну форми здобуття совіти з інших форм здобуття освіти, але це, знов-таки, не стосується здобувачів вищої освіти з числа осіб, визначених частинами 1, 3, 5, 6 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» за умови підтвердження відповідного права засобами Порталу Дія або шляхом електронної інформаційної взаємодії між «Оберіг» та Єдиною державною електронною з питань освіти.

Аналогічно пропонується призупинити до 1 січня 2025 року поновлення, включаючи допуск до освітнього процесу після завершення строку переривання навчання, на денну або дуальну форми здобуття освіти, крім осіб, які визначені частинами 1, 3, 5, 6 ст. 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», за умови підтвердження відповідного права засобами Порталу Дія або шляхом електронної інформаційної взаємодії, а також крім осіб, які на дату поновлення не досягли 25-річного віку, за умови наявності інформації про попереднє навчання з Єдиній державній електронній базі з питань освіти; здобувачів вищої освіти, які мали перерву у навчання у зв'язку з вагітністю та пологами або доглядом за дитиною; осіб, звільнених з військової служби після 24 лютого 2022 року та деяких інших категорій.

Наразі фінальна редакція цього наказу, як вже було сказано, не опублікована на офіційних ресурсах.

Автор: Наталя Мамченко

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