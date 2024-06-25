Перша пара плей-оф Євро-2024: Італія проти Швейцарії

Цей поєдинок визначить першого чвертьфіналіста Євро-2024.

Джерело фото: UA-Football

Стала відома перша пара плей-оф чемпіонату Європи з футболу 2024 року. Збірна Італії, чинний чемпіон Євро, зіграє проти Швейцарії в 1/8 фіналу турніру 29 червня о 19:00 за київським часом.

Швейцарія, під керівництвом тренера Мурата Якіна, вийшла до плей-оф з 5 очками, посівши друге місце у групі A. Вони здобули перемогу над Угорщиною (3:1), зіграли внічию з Шотландією (1:1) та Німеччиною (1:1). Німеччина, набравши 7 балів, фінішувала першою у групі.

Італія з 4 очками завершила груповий етап на другому місці у квартеті B. Перемогу в групі здобула Іспанія з максимальними 9 очками. На шляху до плей-оф «Скуадра Адзурра» перемогла Албанію (2:1), програла Іспанії (0:1) і на останніх секундах вирвала нічию проти Хорватії (1:1).

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