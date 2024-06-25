Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Єдиний соціальний реєстр буде взаємодіяти з Реєстром військовозобов'язаних «Оберіг», реєстрами нерухомого майна та транспортних засобів

15:58, 25 червня 2024
Держава буде бачити повну картину про всіх отримувачів соціальної допомоги.
Єдиний соціальний реєстр буде взаємодіяти з Реєстром військовозобов'язаних «Оберіг», реєстрами нерухомого майна та транспортних засобів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Єдиний соціальний реєстр, який пропонує створити Кабмін, буде містити дані про всіх отримувачів соціальної допомоги, пільг та інших соціальних гарантій від держави. При цьому він буде взаємодіяти в режимі реального часу з Реєстром військовозобов'язаних «Оберіг», Реєстром прав на нерухоме майно, Реєстром транспортних засобів, Реєстром актів цивільного стану та всіма іншими реєстрами. Це передбачено відповідним законопроектом 11377, який 24 червня зареєстрував у Верховній Раді Кабмін.

Крім того, він буде взаємодіяти з Електронною системою охорони здоров'я. Отже, буде містити дані про осіб з інвалідністю. Інформація про стан здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, відомості, одержані при медичному обстеженні, вносяться до Соціального реєстру у обсягах, визначених законом.

Також цей Соціальний реєстр взаємодіятиме з базою даною осіб, які перетинають державний кордон.

До складу Соціального реєстру будуть входити:

  • Електронна особова справа соціальної сфери
  • Соціальна реєстраційна картка особи
  • Соціальна реєстраційна картка сім'ї
  • Соціальна реєстраційна картка домогосподарства
  • Поточні соціальні статуси особи
  • Журнал історії звернень за соціальною допомогою тощо.

Як зазначає Уряд, необхідним є встановлення на рівні закону правової можливості поступового об’єднання всіх реєстрів, баз даних та інших електронних інформаційних ресурсів соціальної сфери в єдиній системі з перенесенням до неї інформації, в тому числі персональних даних отримувачів соціальної підтримки, з таких інформаційних ресурсів та їх автоматичної заміни на Єдину систему як суб’єкт електронної інформаційної взаємодії цих інформаційних ресурсів.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що до 5 липня має бути реалізована автоматична взаємодія між Реєстром військовозобов’язаних та Реєстром Пенсійного фонду – «Оберіг» буде отримувати дані про застрахованих працівників.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Міноборони спочатку підтримали законопроект про продовження строку на оновлення військово-облікових даних, але потім передумали

Міноборони 24 червня спрямувало до Комітету лист, яким підтримало законопроект про продовження строку на оновлення військово-облікових даних до 150 днів, втім, вже 25 червня цей лист відкликало.

Єдиний соціальний реєстр буде взаємодіяти з Реєстром військовозобов'язаних «Оберіг», реєстрами нерухомого майна та транспортних засобів

Держава буде бачити повну картину про всіх отримувачів соціальної допомоги.

У осіб, які мали право на відстрочку з інших підстав, залишиться право вступити до аспірантури за контрактом на денну форму

Для цього таким особам треба підтвердити відповідне право на відстрочку засобами Порталу Дія або шляхом електронної інформаційної взаємодії між Реєстром призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг» та Єдиною державною електронною базою з питань освіти.

БЕБ включать до переліку спеціальних користувачів радіочастотного спектру для належного рівня конспірації

Уряд пропонує внести Бюро економічної безпеки України до переліку спеціальних користувачів радіочастотного спектру.

Базова загальновійськова підготовка почнеться з 1 вересня 2025 року, а відмова здобувача освіти від неї буде підставою для відрахування

Закон передбачає, що базова загальновійськова підготовка вводиться не раніше 1 вересня 2025 року.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео