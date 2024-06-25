Єдиний соціальний реєстр буде взаємодіяти з Реєстром військовозобов'язаних «Оберіг», реєстрами нерухомого майна та транспортних засобів

Держава буде бачити повну картину про всіх отримувачів соціальної допомоги.

Єдиний соціальний реєстр, який пропонує створити Кабмін, буде містити дані про всіх отримувачів соціальної допомоги, пільг та інших соціальних гарантій від держави. При цьому він буде взаємодіяти в режимі реального часу з Реєстром військовозобов'язаних «Оберіг», Реєстром прав на нерухоме майно, Реєстром транспортних засобів, Реєстром актів цивільного стану та всіма іншими реєстрами. Це передбачено відповідним законопроектом 11377, який 24 червня зареєстрував у Верховній Раді Кабмін.

Крім того, він буде взаємодіяти з Електронною системою охорони здоров'я. Отже, буде містити дані про осіб з інвалідністю. Інформація про стан здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, відомості, одержані при медичному обстеженні, вносяться до Соціального реєстру у обсягах, визначених законом.

Також цей Соціальний реєстр взаємодіятиме з базою даною осіб, які перетинають державний кордон.

До складу Соціального реєстру будуть входити:

Електронна особова справа соціальної сфери

Соціальна реєстраційна картка особи

Соціальна реєстраційна картка сім'ї

Соціальна реєстраційна картка домогосподарства

Поточні соціальні статуси особи

Журнал історії звернень за соціальною допомогою тощо.

Як зазначає Уряд, необхідним є встановлення на рівні закону правової можливості поступового об’єднання всіх реєстрів, баз даних та інших електронних інформаційних ресурсів соціальної сфери в єдиній системі з перенесенням до неї інформації, в тому числі персональних даних отримувачів соціальної підтримки, з таких інформаційних ресурсів та їх автоматичної заміни на Єдину систему як суб’єкт електронної інформаційної взаємодії цих інформаційних ресурсів.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що до 5 липня має бути реалізована автоматична взаємодія між Реєстром військовозобов’язаних та Реєстром Пенсійного фонду – «Оберіг» буде отримувати дані про застрахованих працівників.

Автор: Наталя Мамченко

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