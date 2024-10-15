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Денис Шмигаль запевнив, що грошей на «зимові» субсидії та пільги закладено достатньо

14:13, 15 жовтня 2024
За словами Прем’єра, 2,8 млн родин користуються житловими субсидіями та пільгами.
Денис Шмигаль запевнив, що грошей на «зимові» субсидії та пільги закладено достатньо
Джерело фото: ЗМІ/КМУ
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Пенсійний фонд автоматично перерахує розмір виплат на опалювальний сезон для осіб, які користуються житловими субсидіями та пільгами. Про це заявив під час засідання Уряду 15 жовтня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, 2,8 млн родин користуються житловими субсидіями та пільгами. За 9 місяців цього року держава спрямувала на ці виплати 28,2 млрд грн.

«Така підтримка триватиме. Розмір виплат на опалювальний сезон автоматично перераховується Пенсійним фондом. Коштів у державному бюджеті закладено достатньо», - наголосив Прем’єр.

Також українцям пояснили, чи перепризначать субсидію при наявності боргів за житлово-комунальні послуги.

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