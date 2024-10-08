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Українцям пояснили, чи перепризначать субсидію при наявності боргів за житлово-комунальні послуги

18:51, 8 жовтня 2024
Одним з критеріїв перепризначення житлової субсидії є контроль за платіжною дисципліною отримувачів.
Українцям пояснили, чи перепризначать субсидію при наявності боргів за житлово-комунальні послуги
Фото: flombu.com
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Міністерство соціальної політики України пояснило, чи перепризначать субсидію особі, якщо вона має борги за житлово-комунальні послуги

Житлова субсидія – це державна допомога, що має цільове призначення, а саме оплату спожитих житлово-комунальних послуг. Держава надає його найбільш вразливим українцям, щоби зменшити навантаження на їхній сімейний бюджет при сплаті житлово-комунальних послуг.

Коли ж родина, отримуючи субсидію, накопичує борги за житлово-комунальні послуги, вона використовує цей інструмент підтримки від держави не за призначенням.

Тому одним з критеріїв перепризначення житлової субсидії є контроль за платіжною дисципліною отримувачів.

«Тобто, якщо ви отримували субсидію й у вас є заборгованість за житлово-комунальні послуги, надання субсидії припиняється.

Проте ви можете погасити заборгованість поступово. Для цього необхідно укласти з постачальниками комунальних послуг договори про реструктуризацію заборгованості», - кажуть у відомстві.

Якщо регулярно сплачувати борг і не пропускати поточні платежі, можна розраховувати на субсидію. Тоді при зверненні за субсидією потрібно долучити копію договору про реструктуризацію з надавачем послуги.

Борг за комунальні платежі можна реструктурувати на строк до 60 місяців, залежно від суми заборгованості та доходів боржника.

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