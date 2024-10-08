Практика судів
  1. В Україні

Обвинувальний акт щодо ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Борисова, який замість служби відпочивав на Сейшелах, направили у суд

10:10, 8 жовтня 2024
Розслідування встановило, що він самовільно виїхав за межі України та відправився на відпочинок на Сейшельські Острови та в Іспанію.
Обвинувальний акт щодо ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Борисова, який замість служби відпочивав на Сейшелах, направили у суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Державному бюро розслідувань повідомили про завершення розслідування кримінального провадження щодо колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова щодо підробки документів.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Як пишуть у ДБР,  на початку грудня 2022 року він виписався з військового шпиталю, але понад два тижні не з’являвся на військову службу без поважних причин.

У ДБР повідомляють, що у ході розслідування було встановлено що він підробив медичний документ для виїзду за межі України.

«Користуючись своїми тісними робочими та позаробочими зв’язками, ввівши в оману лікуючого лікаря, колишній начальник Одеського обласного ТЦК та СП потрапив у список військовослужбовців, які отримали поранення внаслідок російської агресії та мають право на лікування за кордоном, після чого, внаслідок службової недбалості посадової особи Держприкордонслужби, самовільно виїхав за межі України та відправився на відпочинок до дороговартісних курортів Сейшельських Островів та Іспанії», - йдеться у повідомленні ДБР за результатами розслідування.

Фігурант обвинувачується у ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа), ч. 5 ст. 407 (нез’явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем (крім строкової служби), вчинене в умовах воєнного стану), ч. 4 ст. 409 КК України (ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану).

Йому загрожує до десяти років позбавлення волі, зазначають у ДБР.

Раніше ми писали, що працівники ДБР затримали у Києві ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова після того, як за нього була внесена застава у сумі 12 млн гривень за попереднім обвинуваченням.

Як пишуть у Бюро, надійшла інформація про те, що після сплати застави фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.

Працівники ДБР затримали експосадовця у Києві 28 травня. Йому повідомили про підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму у понад 142 млн гривень (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
З Кримінального кодексу приберуть окрему статтю за зараження ВІЛ чи вірусом іншої невиліковної інфекційної хвороби

Верховна Рада розгляне законопроект Олександри Устінової, яким пропонується виключити з Кримінального кодексу окрему статтю за зараження ВІЛ, яка, за словами авторів, ставить під загрозу кримінальної відповідальності ВІЛ-позитивних людей, а також людей, які хворіють на венеричні захворювання.

Роботодавців зможуть штрафувати за відмову відпустити працівника на судові засідання – парламент розгляне законопроект про суд присяжних

Для громадян введуть штрафи у разі ігнорування обов’язку бути присяжним.

Верховна Рада розгляне законопроект щодо відповідальності юридичних осіб, який зможуть використати як прихований тиск на бізнес

У випадку зловживання слідчим або прокурором своїми процесуальними правами, норми нового закону про відповідальність юридичних осіб можуть бути використані для прихованого тиску на бізнес.

Парламентарі пропонують спростити умови для накладення заочних штрафів від ТЦК

Повернення виклику ТЦК з відмітками про невручення чи відмову в отриманні буде підставою для того, аби відразу скласти постанову про «заочний» штраф.

Судді не дійшли згоди, чи потрібно припиняти роботу суду через наближення фронту – Вища рада правосуддя відклала питання

Складна ситуація в колективі Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області, а в самому суді постійно працює лише одна суддя.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Желтобрюх
    Ірина Желтобрюх
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Банчук
    Олександр Банчук
    заступник Міністра юстиції України
  • Олена Кожух
    Олена Кожух
    застуниця голови Закарпатського апеляційного суду
  • Юрій Мазур
    Юрій Мазур
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Вікторія Світлицька
    Вікторія Світлицька
    суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя