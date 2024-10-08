Обвинувальний акт щодо ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Борисова, який замість служби відпочивав на Сейшелах, направили у суд

Розслідування встановило, що він самовільно виїхав за межі України та відправився на відпочинок на Сейшельські Острови та в Іспанію.

У Державному бюро розслідувань повідомили про завершення розслідування кримінального провадження щодо колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова щодо підробки документів.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Як пишуть у ДБР, на початку грудня 2022 року він виписався з військового шпиталю, але понад два тижні не з’являвся на військову службу без поважних причин.

У ДБР повідомляють, що у ході розслідування було встановлено що він підробив медичний документ для виїзду за межі України.

«Користуючись своїми тісними робочими та позаробочими зв’язками, ввівши в оману лікуючого лікаря, колишній начальник Одеського обласного ТЦК та СП потрапив у список військовослужбовців, які отримали поранення внаслідок російської агресії та мають право на лікування за кордоном, після чого, внаслідок службової недбалості посадової особи Держприкордонслужби, самовільно виїхав за межі України та відправився на відпочинок до дороговартісних курортів Сейшельських Островів та Іспанії», - йдеться у повідомленні ДБР за результатами розслідування.

Фігурант обвинувачується у ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа), ч. 5 ст. 407 (нез’явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем (крім строкової служби), вчинене в умовах воєнного стану), ч. 4 ст. 409 КК України (ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану).

Йому загрожує до десяти років позбавлення волі, зазначають у ДБР.

Раніше ми писали, що працівники ДБР затримали у Києві ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова після того, як за нього була внесена застава у сумі 12 млн гривень за попереднім обвинуваченням.

Як пишуть у Бюро, надійшла інформація про те, що після сплати застави фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.

Працівники ДБР затримали експосадовця у Києві 28 травня. Йому повідомили про підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму у понад 142 млн гривень (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України).

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