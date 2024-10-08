На Київщині автівка зіткнулася з маршруткою – є загиблий та постраждалі

Неподалік села Єрківці у ДТП потрапив маршрутний автобус, у якому перебувало 12 пасажирів.

На Київщині у понеділок, 7 жовтня, ввечері близько 20:00 години на автодорозі Бориспіль-Переяслів неподалік села Єрківці сталося ДТП за участі двох автомобілів. Про це повідомили у поліції області.

У поліції пишуть, що попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля Lada виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з маршрутним автобусом Mercedes Sprinter. Серед 12 пасажирів маршрутки четверо громадян зазнали тілесні ушкодження.

Внаслідок зіткнення водій Lada від отриманих травм помер на місці події, повідомили у поліції.

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