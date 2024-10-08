Сервісний центр МВС з Покровська переїхав – працюватиме за новою адресою

З 8 жовтня він працюватиме у місті Добропілля.

Джерело ілюстративного зображення: zkp.hsc.gov.ua

Сервісний центр МВС з Покровська № 1451 переїжджає. Як повідомляють у Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ, з вівторка – 8 жовтня – він працюватиме у місті Добропілля.

Громадян обслуговуватимуть у підвальному приміщенні, що дозволить надавати послуги навіть під час повітряних тривог.

У сервісному центрі надають такі послуги:

реєстрація/перереєстрація транспортних засобів;

видача посвідчення водія;

обмін/відновлення посвідчення водія;

видача міжнародного посвідчення водія;

складання теоретичних і практичних іспитів.

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