Сервісний центр МВС з Покровська переїхав – працюватиме за новою адресою

Сервісний центр МВС з Покровська № 1451 переїжджає. Як повідомляють у Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ, з вівторка – 8 жовтня – він працюватиме у місті Добропілля.
Громадян обслуговуватимуть у підвальному приміщенні, що дозволить надавати послуги навіть під час повітряних тривог.
У сервісному центрі надають такі послуги:
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