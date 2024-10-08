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Камала Гарріс заявила, що не проводила би переговорів з путіним без участі України

08:46, 8 жовтня 2024
За словами кандидатки у президенти США від Демократичної партії, Україна повинна мати право голосу щодо свого майбутнього.
Камала Гарріс заявила, що не проводила би переговорів з путіним без участі України
Джерело фото: Will Lanzoni / CNN
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Віцепрезидентка США та кандидатка у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс під час інтерв’ю «60 хвилин» повідомила, що в разі обрання президентом вона не зустрінеться із володимиром путіним для мирних переговорів на двосторонній основі, без залучення України. Про це пише телеканал СBS.

За словами Камали Гарріс, Україна повинна мати право голосу щодо свого майбутнього.

«На двосторонній основі без України – ні. Україна повинна мати право голосу щодо майбутнього України», – сказала вона, відповідаючи на запитання, чи зустрінеться вона з російським лідером віч-на-віч, щоб домовитися про припинення війни.

На питання про те, чи вона просуватиме ідею про вступ України до НАТО, Гарріс відповіла, що «ці питання будуть вирішуватися, якщо ми дійдемо до цієї точки».

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вибори війна Камала Гарріс

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