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НАЗК повторно перевірить декларацію очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи

08:19, 8 жовтня 2024
Через виявлення «нових обставин» НАЗК проведе повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницької МСЕК.
НАЗК повторно перевірить декларацію очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи
Джерело фото: Віталій Носач / РБК-Україна
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Національне агентство з питань запобігання корупції проведе повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

Як зазначили у НАЗК, під час обшуків у Крупи виявили лише готівкою близько 6 млн доларів. Але такої суми у деклараціях зазначено не було.

«Такі нововиявлені обставини є підставою для повторної перевірки декларації попри те, що раніше НАЗК уже здійснило повну перевірку декларації за 2023 рік, встановило ознаки недостовірних відомостей та скерувало обґрунтований висновок до Національної поліції України для відповідного реагування», - пояснили у Нацагентстві.

У НАЗК вказали, що результати повторної перевірки будуть оприлюднять на сайті агентства.

Нагадаємо, що Тетяну Крупу підозрюють у незаконному збагаченні. У її робочому кабінеті виявили 100 тисяч доларів, а також підроблені медичних документів, списки із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 млн гривень, брендові прикраси та коштовності.

Тетяні Крупі обрали запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю застави у 500 млн грн.

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Суд декларація НАЗК ДБР МСЕК

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